Firenze, Meredith di Grey's Anatomy scippata in centro, lei lancia un messaggio al ladro su Instagram

Scippatori in azione contro la dottoressa Gray. L'attrice Ellen Pompeo, la Meredith Grey di Grey's Anatomy, è stata borseggiata oggi durante una vacanza con la famiglia a Firenze. Ne ha dato notizia lei stessa sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto di due agenti della squadra volante della polizia, che ringrazia per averla aiutata e sostenuta. Tutto è accaduto intorno alle 14 in piazza della Signoria.



Un malvivente ha sorpreso l'attrice e le ha rubato la borsa, che è stata ritrovata poco dopo ma dalla quale era sparito il telefono cellulare. «Se ti avessi preso non sarebbe finita bene per te - dice l'attrice nel post su Instragam, scritto in un mix di inglese, spagnolo e italiano -, io sono buona e cara ma non dimenticare le mie origini napoletane».



Secondo quanto emerso, la borsa dell'attrice è stata ritrovata nella stessa zona del furto da un passante, che poi l'ha consegnata a una stazione dei carabinieri. Dalla borsa sono spariti alcune centinaia di euro in contanti, e non il cellulare come invece era stato reso noto in un primo momento.

Venerdì 25 Maggio 2018, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 20:49

