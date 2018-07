Enel energia, allerta email truffa: con un clic il conto corrente viene svuotato

Martedì 17 Luglio 2018, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - È allarme “false e-mail” di. Nelle case dei residenti in provincia da alcuni giorni stanno arrivando delle e-mail inviate da una fantomatica società riconducibile al gruppo Enel che comunica che per il cliente è pronto un. Dalle indicazioni l’interessato per ottenere la somma deve cliccare sulla frasecosì accede a una pagina web per indicare i propri dati personali, della carta di credito/bancomat e i relativi dati bancari. La pagina web altro non è che unper rubare l’identità e svuotare il conto corrente del cliente preso di mira. L’azienda Enel Energia ha comunicato che il Gruppo Enel come le società incaricateper informare i clienti di un credito e in particolare non chiedono sul web di fornire o verificare. Non è il primo caso di e-mail truffa prodotte da abili hacker che in passato hanno colpito nei conti bancari simulando servizi postali e partecipate pubbliche per le forniture di acqua e metano. E da tutte le stesse società un consiglio unico: cancellare le e-mail e segnalarle alle forze dell'ordine.