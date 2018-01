Emanuela Orlandi oggi avrebbe compiuto 50 anni. La lettera della madre: «Auguri Lellè, non smetterò mai di cercarti»

Domenica 14 Gennaio 2018, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 13:04

«Ti abbiamo cercato per tutti questi anni e. Non smetteremo mai. Non ci arrenderemo mai. Finché avremo forza, finché avremo fiato, finché avremo vita, tu sarai sempre il nostro primo pensiero». Lo scrive,, madre di Emanuela Orlandi, in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, nel giorno deldi Emanuela, scomparsa a Roma 35 anni fa in circostanze misteriose. Maria Pezzano Orlandi rinnova anche il suo appello a farsi avanti ai rapitori o a chi sia a conoscenza di qualche elemento utile al raggiungimento della verità. «La mia speranza, mai sopita - scrive -, è che chi sa cosa ti ha portato via dalla tua casa possa avere un rigurgito di coscienza e indicarci come ritrovarti». «Auguri Lellè - conclude -, buon compleanno figlia mia».Unper ricordare, entrambe scomparse nel 1983, è stato realizzato a Roma dallo street artist Antonino Perrotta e dai Pat, i pittori anonimi del Trullo. «Mirella ed Emanuela oggi avrebbero 50 anni. Mirella Gregori è nata il 7 ottobre del 1967, Emanuela Orlandi il 14 gennaio del 1968. Un 'non compleanno' che pesa particolarmente per chi non ha mai smesso di cercare la verità», si legge in un post diffuso da, il fratello di Emanuela. Il murale vuole rappresentare, simbolicamente e in forma stilizzata, tutti gli scomparsi. L'opera è stata creata nel territorio del Municipio XI, ai piedi dell'edificio-quartiere chiamato «il Serpentone» e verrà inaugurata questo pomeriggio.