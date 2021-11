Emanuela Petrillo, finti vaccini ai bambini: infermiera No vax condannata a risarcire 550.000 euro

Emanuela Petrillo, 38 anni, ex infermiera dell'Ulss è stata condannata a risarcire 550mila euro di danni (più 33mila euro di spese legali) all'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale di Udine (Asufc) dalla Sezione del Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti mentre è ancora in corso il processo presso il Tribunale di Udine. La donna, trevigiana di Spresiano, avrebbe finto di vaccinare circa 8 mila pazienti, per lo più bambini, tra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati