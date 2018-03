Emanuela e Linda aggredite dal vicino di casa perché gay e sposate: «Da quella notte non dormiamo più»

Venerdì 9 Marzo 2018, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 19:30

Aggredite dal vicino di casa perché gay, sposate e conviventi. Così Emanuela Pines e Linda Saffo hanno raccontato il terribile episodio di violenza che le ha viste come protagoniste. La notte del 25 febbraio Emanuela, infastidita dai continui rumori del vicino di casa, ha bussato alla sua porta per chiedere silenzio, ma è stata trascinata in casa e picchiata brutalmente.Linda, 50 anni, ed Emanuela, 41, però giurano che non si è trattato di un episodio di follia, ma di omofobia. «Non è stato solo quel singolo episodio a scatenare la furia del nostro vicino che non ha mai accettato che io ed Emanuela fossimo sposate e vivessimo insieme. Siamo omosessuali e questo da ancora fastidio», così Linda a La Repubblica, «Molte persone ci vogliono bene, tanti sono venuti a trovarci dopo l’aggressione ma c’è ancora chi non capisce. Se andiamo in giro per strada mano nella mano molti ci guardano, le malelingue parlano e più di una volta abbiamo dovuto chiedere che la smettessero».A soccorrere Emanuela è stata proprio sua moglie Linda: «L'ho trovata bloccata mentre veniva colpita al volto e alla testa. Hanno picchiato anche me e per questo porto ancora il collare». Dopo quell'episodio le due donne si sono allontanate dalla loro casa, ma le minacce non sono finite: «Da quella notte non riusciamo più a dormire». Le due hanno sempre dovuto combattere contro pregiudizi e malelingue, nel 2016 la loro è stata la prima unione civile nel borgo piemontese.