Emanuele Cossu muore a 38 anni sul campo da calcio mentre allena i pulcini: il toccante messaggio d'addio della compagna (e delle 2 figlie)

Il dramma in campo: Emanuele Cossu, originario di Nuoro, è morto mentre allenava i pulcini dell’Atletico Olbia. Il nuovo allenatore (solo da una decina di giorni era alla guida dei baby calciatori) ha avuto un malore durante l'allenamento dei piccoli. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, Emanuele Cossu è riuscito ad allontanarsi dai bambini, dirigendosi verso gli spogliatoi del campo di calcio, prima di accasciarsi: qui è stato subito soccorso, anche con l'ausilio di un defibrillatore.

Il 38enne sembrava potesse riprendersi dopo i primi soccorsi effettuati anche con l'arrivo degli operatori sanitari di due ambulanze del 118.

Emanuele Cossu, però, ha avuto un arresto cardiaco ed è morto.

Un lutto terribile ha colpito la famiglia dell’Atletico Olbia. Emanuele Cossu, allenatore dei Pulcini ci ha lasciati... Pubblicato da Mario Carlo Bassi su Venerdì 1 marzo 2024

Il toccante messaggio d'addio

«Grazie per otto anni vissuti insieme e per avermi donato i nostri gioielli. Stammi vicino come ci sei sempre stato. Ti voglio bene», ha scritto sul suo profilo Facebook Giusy, la mamma delle due figlie piccole di Emanuele Cossu.

Tanti i messaggi di cordoglio affidati a Facebook dagli amici. E tra i tanti messaggi anche quelli dei genitori dei bambini che allenava, degli altri allenatori e dei dirigenti dell'Atletica Olbia e dei Blu Angels. Il 38enne era molto conosciouto in città.