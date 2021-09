Chiara Ugolini uccisa, Emanuele Impellizzeri si è impiccato in carcere: era accusato di omicidio

Oggi si sarebbe dovuto sottoporre a un interrogatorio. Ma ha deciso di togliersi la vita, Emanuele Impellizzeri, l'uomo accusato di aver ucciso il 5 settembre scorso Chiara Ugolini. La ragazza 27enne si trovava nel suo appartamento - che condivideva con il compagno - di Calmasino di Bardolino, in provincia di Verona, quando secondo l'accusa l'uomo sarebbe entrato in casa prima di ucciderla. A dare la notizia il segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. La scoperta del suicidio risale alle ore 5.30.

APPROFONDIMENTI VERONA Chiara Ugolini, la fine terribile: ritrovata con uno straccio in... VERONA Chiara Ugolini, Emanuele Impellizzeri non risponde e resta in... VERONA Chiara Ugolini, l'autopsia riscontra numerosi traumi interni: ma...

Chiara Ugolini, l'autopsia riscontra numerosi traumi interni: ma la causa della morte resta un mistero

La notizia del suicidio di Impellizzeri è stata confermata dall'avvocato d'ufficio dell'uomo, Mattia Guidato. Impellizzeri, di origini catanesi e vicino di casa di Chiara Ugolini, era stato arrestato il 6 settembre lungo l'autostrada del Sole nei pressi di Firenze, dopo essere fuggito da Calmasino in sella alla propria motocicletta. Davanti ai magistrati si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Negli ultimi giorni era stato trasferito dal carcere fiorentino di Sollicciano a quello veronese di Montorio, dove stamani è stato trovato impiccato in cella.

La morte di Chiara Ugolini

Chiara è stata ritrovata con uno straccio imbevuto di candeggina conficcato dentro la bocca, che potrebbe avere provocato un’emorragia agli organi interni. Il sospetto della Procura è che l’aggressore volesse abusare di lei e le abbia infilato in gola lo strofinaccio, nel tentativo di zittirla. A ucciderla, tre giorni fa mentre era sola, sarebbe stato proprio il vicino di casa, Impellizzeri. Quando gli agenti della Polstrada l’hanno fermato in autostrada, il trentottenne aveva dei graffi sul collo: probabilmente Chiara ha lottato con lui e ha cercato di difendersi dall’agguato a sfondo sessuale.

Emanuele Impellizzeri si sarebbe introdotto nell'appartamento di Chiara Ugolini da una delle finestre di servizio della scala del condominio, che dà accesso al terrazzino dell'appartamento della vittima. Il particolare è emerso oggi, sulla base degli accertamenti svolti dai carabinieri. L'aggressore non si sarebbe dunque introdotto nell'appartamento della vittima arrampicandosi dal suo balcone, come era stato ipotizzato in un primo momento. All'interno del suo alloggio, verosimilmente la ragazza ha sorpreso Impellizzeri e ne è nata una colluttazione, culminata con l'aggressione mortale in cucina.

Emanuele Impellizzeri si è impiccato in carcere: era accusato dell'omicidio Chiara Ugolini https://t.co/x9FVGq6qLD — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) September 27, 2021

L'autopsia

L'autopsia sul corpo di Chiara Ugolini, durata 4 ore, non ha permesso di determinare con esattezza la causa della morte della giovane. L'esame autoptico ha riscontrato diversi traumi interni, alla nuca, al torace, all'addome, segno di una colluttazione violenta con l'aggressore, ma nessuna lesione che da sola spieghi la causa del decesso. Da approfondire, infine l'entità dei danni causati dalla candeggina, messa sullo straccio usato dal killer, che Chiara è stata costretta ad ingerire.

Il funerale

In centinaia hanno partecipato il 13 settembre ai funerali a Fumane (Verona). La chiesa parrocchiale del paese della Valpolicella, non solo per le limitazioni anti-Covid, non poteva contenere un numero così alto di persone, così sul sagrato è stato allestito un maxischermo da dove molti hanno potuto seguire dall'esterno le esequie, celebrate da l vescovo di Verona, Giuseppe Zenti. Durante l'omelia ha usato parole di ferma condanna per l'assassinio. Nutrita la presenza di sindaci e amministratori provenienti da tutta la provincia, che, indossando la fascia tricolore, hanno impugnato una rosa rossa in omaggio alla giovane vittima. In prima fila i sindaci di Fumane, Daniele Zivelonghi, e di Bardolino, Lauro Sabaini, il comune dove Chiara si era trasferita un anno fa per stare vicino al fidanzato Daniel. Nei due paesi, in coincidenza con i funerali, era stato proclamato il lutto cittadino. Ad accogliere il feretro (coperto da rose bianche e rosse) anche tutti gli assessori ai servizi sociali dei 37 Comuni del Distretto Ovest Veronese che fanno capo all'Ulss 9 Scaligera. Striscioni e foto hanno ricordato Chiara Ugolini, che ha ricevuto l'ultimo abbraccio anche di tante amiche del mondo della pallavolo, a cominciare dal Volley Palazzolo, la squadra dove giocava e allenava.