Il caso migranti scuote l'Italia: sì alla marcia anti-razzismo, Macerata città blindata

Sabato 10 Febbraio 2018, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2018 12:39

Alla fine il niet annunciato non è arrivato, la manifestazione antirazzista prevista per oggi a Macerata è stata autorizzata. «Non sussistono ragioni di ordine e sicurezza pubblica per un provvedimento di divieto», si legge nella nota della prefettura. Anzi, sono state proprio ragioni di ordine pubblico a determinare la retromarcia del Viminale che ha così potuto definire, fuori dalle mura, il percorso di un corteo che avrebbe comunque sfilato. Gli organizzatori hanno garantito il «carattere pacifico della manifestazione», ma la città sarà ugualmente blindata e la preoccupazione, che possano infiltrarsi violenti, è alta. Scuole chiuse e saracinesche abbassate. Stop agli autobus, non apriranno neppure musei e teatri.La partecipazione annunciata è massiccia, almeno sessanta pullman attesi da varie parti d'Italia. La partenza del corteo è prevista alle 14,30 alla fermata delle corriere, i giardini Diaz, all'esterno del centro storico, da lì i manifestanti gireranno intorno alla città vecchia, senza potere deviare all'interni. Ogni ingresso sarà presidiato. Questa mattina sono attesi a Macerata rinforzi speciali: i battaglioni mobili di Roma, Firenze, Bologna e Senigallia. Un'ordinanza del sindaco ha disposto la chiusura delle scuole e lo stop ai bus. Non apriranno neppure i musei e teatri.