Da Torino e Brescia fino a Roma: ecco dove andranno i 177 migranti della Diciotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 27 Agosto 2018, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATANIA - La maggioranza dei 177 migranti rimasti da lunedì a sabato sulla nave Diciotti, nel porto di Catania, in attesa di essere sbarcati resterà in Italia. Contando i minori (27, ma ieri dopo le identificazioni se ne sono aggiunti 2) saranno 137 ad essere ospitati nel nostro Paese, mentre 20 andranno in Albania e 20 in Irlanda. Dei 137, sono 108 quelli che saranno assistiti dalla Cei, la conferenza episcopale italiana, e distribuiti in strutture delle diverse diocesi che hanno offerto disponibilità da tutto il Paese. In particolare, una parte consistente resterà nella Sicilia, da cui sono arrivate diverse offerte, ma altri andranno in parrocchie che hanno già indicato dei posti disponibili, in particolare a Brescia, a Torino, ad Ascoli Piceno, ma anche a Roma.