Giovedì 9 Maggio 2019, 11:14

Arzano è da qualche giorno in piena emergenza rifiuti: scatta l’allarme igienico sanitario sul territorio. La spazzatura in molti posti non viene raccolta da più di una settimana: le colline di immondizia costituiscono un pericolo per la salute dei cittadini. Se dovesse piovere nuovamente, in caso di possibili ruscellamenti il trasporto dei sacchetti potrebbe causare l’ostruzione di caditoie e delle altre normali via di fuga dell’acqua piovana. L’emergenza-rifiuti è nata dopo la sostituzione della precedente ditta che gestiva il servizio, la Senesi, incappata in un’interdittiva antimafia, con quella attuale che però non riesce a fronteggiare le operazioni di raccolta per carenza soprattutto di mezzi. “La situazione ormai è precipitata: la differenziata è saltata e la città è in uno stato di degrado insopportabile – affermano alcune famiglie di via Napoli – Le proteste? Sono quotidiane, ma ormai qui è un autentico muro di gomma: nessuno più ci ascolta”.