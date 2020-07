Emergenza sulla spiaggia di Capratica a Fondi: Pegaso atterra sulla duna

Ultimo aggiornamento: 15:51

Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi per un minore sul litorale di Fondi che, per motivazioni in fase di accertamento, è rimasto improvvisamente bloccato senza riuscire a muovere le gambe.Non è chiaro se il ragazzo abbia avuto un malore prima di un tuffo o se abbia colpito la testa accidentalmente entrando in acqua. Non è escluso neppure che si sia trattato di una reazione inaspettata a seguito di una puntura di insetto o dopo il contatto con un pesce in acqua dato che il ragazzo, sotto shock, non ricorda nulla dell'incidente.Data la gravità della situazione, l'elicottero Pegaso 44 è atterrato in prossimità della spiaggia, proprio a ridosso della duna.Prima di dare il via all'elicottero per la ripartenza verso l'ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, i sanitari del 118 hanno fornito al giovanissimo le prime cure.Attorno alle 15:30 il minore reagiva già molto meglio e aveva recuperato sensibilità agli arti inferiori.