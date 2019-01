Emergenza topi, centinaia per le strade in Emilia: «Entrano anche in casa»

Martedì 22 Gennaio 2019, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2019 18:30

. Da qualche giorno centinaia e centinaia di ratti hanno invaso le strade della città romagnola, causando non pochi disagi e finendo anche nelle case dei residenti: molti sono finiti anche morti sotto le auto in transito. Tantissime le chiamate alle Asl e ai vigili del fuoco.«Quelli. Mai visto niente del genere - hanno fatto sapere dai vigili del fuoco, come scrive il Corriere di Bologna - è probabile che si sia formata in questa zona una numerosa colonia di topi, che hanno trovato riparo e cibo in una piccionaia dismessa. Quando siamo arrivati la strada era invasa dai topi». Sembra infatti che la colonia sia, abbandonato da qualche settimana: l’abbondanza di cibo ha permesso ai topi di crescere e riprodursi indisturbati, per poi spostarsi quando il cibo è terminato, per cercarne altro.L’emergenza è ovviamente legata soprattutto alle condizioni igieniche della zona: i, ancora tantissimi, entrano anche nelle case, e le chiamate ai vigili del fuoco si moltiplicano, con i residenti spaventati che denunciano la presenza dei roditori nei terreni e nelle abitazioni (, scrive Il Resto del Carlino). Il Comune sta cercando di risolvere la situazione in pochi giorni, ma nel frattempo di questa curiosa emergenza parla ormai tutta Italia.