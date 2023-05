Morto Emilio Rigamonti, il "re della bresaola": malore fatale dopo l'aperitivo in piazza, aveva 92 anni

E' morto Emilio Rigamonti, era il re della bresaola: oggi a Sondrio è stato stroncato da un malore, aveva 92 anni, e da tutti in Valtellina era definito il numero 1 della bresaola, alla guida per decenni dello storico salumificio che porta ancora oggi il nome di famiglia anche se alcuni anni fa è passato nelle mani di un colosso brasiliano della carne.

Rigamonti è morto nella tarda mattinata di mercoledì 31 maggio a Sondrio, in piazzale Bertacchi.

Rigamonti, per tutti il 're della bresaola', si è accasciato a terra in piazzale Bertacchi, attorno all'ora di pranzo, e i soccorsi sono stati inutili. Nel 2013 aveva partecipato alla festa per il centenario dell'azienda che ha fatto conoscere il salume-principe della Valtellina in tutto il mondo. Lascia la moglie e una figlia.