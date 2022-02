Emily Bressan, morta dodicenne per leucemia: la malattia l'ha portata via in 7 mesi

FONTANAFREDDA - Dodici anni e una passione per la ginnastica artistica. Ma per Emily Bressan il sogno di emulare Vanessa Ferrari, il suo idolo, si è spento ieri mattina. Martedì scorso l'ultima lezione a distanza poi il sopraggiungere di alcune complicazioni che si sono portate via questa bellissima bambina, brava a scuola e molto buona, come ricordano quanti l'hanno conosciuta. Una bambina speciale che frequentava la seconda classe della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati