Emma Bistrussu, morta a 13 anni per una forma grave di encefalite. Il dolore dell'insegnante: «Una ragazza unica»

Emma Bistrussu non ce l'ha fatta. La ragazza di 13 anni è morta all'ospedale Brotzu di Cagliari questa notte, dopo aver lottato contro una forma grave di encefalite. Era stata ricoverata alcuni giorni fa ma il suo cuore ha smesso di battere stanotte nonostante gli sforzi dei medici. «Oggi è un giorno triste per Monserrato, per i suoi alunni, per i suoi ragazzi per tutti noi della comunità scolastica addolorati e stretti nel ricordo di te, ragazza unica e ora stella brillante del cielo, ti porteremo sempre con noi, nei nostri cuori», ha scritto Maria Caterina Argiolas, una delle sue insegnanti a Monserrato, dove la ragazza viveva insieme alla sua famiglia. «Non ci sono parole giuste per descrivere la grande perdita e il vuoto che lasci…».

Emma muore a 13 anni per una encefalite

La giovane era arrivata già in coma ed era stata subito portata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale, dove i medici aveva provato a bloccare l’avanzata del virus. Ma l’infiammazione era troppo estesa, così nei giorni successivi non c'è stato nulla da fare. Emma, studentessa di prima superiore, lascia i genitori e una sorella.