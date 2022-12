Oltre il 60% della produzione incrementale di energia complessiva del nostro Paese è localizzata nelle regioni del Centro Sud, con una quota pari a circa 255 Terawattora. Il dato emerso ieri dal report Verso l'autonomia energetica italiana: il ruolo del Centro Sud, presentato dal Presidente di A2A Marco Patuano insieme al Partner e responsabile Area Sustainability di The European House Ambrosetti Carlo Cici, spiega in modo piuttosto chiaro perché il nostro futuro energetico ce lo giocheremo soprattutto in casa. «Sfruttando le materie prime - acqua, vento, sole (largamente presenti soprattutto nel Mezzogiorno) e i rifiuti e agendo sull'elettrificazione dei consumi e l'efficientamento, l'Italia può raggiungere il 58,4% di autonomia energetica, quasi triplicando gli attuali livelli», dice lo studio. E aggiunge che «dall'attivazione delle fonti di energia rinnovabili nei nostri territori, in base alle tecnologie correnti e ai vincoli normativi e strutturali esistenti, è ottenibile una crescita considerevole di potenza installata» di cui il Centro Sud è il punto di riferimento obbligato. Perché «rappresenta il - 60% della potenza solare addizionale (105,1 GW totali a livello Italia), il 95% delle opportunità di sviluppo dell'eolico (21,1 GW totali a livello Paese), il 23% della potenza idroelettrica addizionale (3,3 GW totali a livello nazionale), il 63% sul totale delle opportunità in Italia per il recupero energetico dei rifiuti e il 37% per la produzione di biometano».

Che non si tratti di percentuali da fantascienza lo si era capito per la verità già da un pezzo, specie dopo l'impennata dei costi di gas ed energia elettrica esplosi con la guerra in Ucraina ma di fatto alti anche prima. L'attenzione verso il Mezzogiorno, serbatoio vitale per l'energia da fonti rinnovabili, è cresciuta con il passare dei mesi anche se sono emerse non poche criticità: come i tempi ancora lunghissimi per ottenere le autorizzazioni degli impianti fotovoltaici o i contrasti tuttora in essere tra imprese, regioni e soprintendenze paesaggistiche per il via libera alle installazioni di pale eoliche. L'urgenza però rimane e il report di A2A e Ambrosetti lo dimostra senza incertezze, corroborando le analisi già illustrate a settembre in occasione del forum di Cernobbio. «La possibilità di ottimizzare ulteriormente la produzione a seconda delle peculiarità delle singole regioni italiane, delle relative risorse disponibili e degli impianti già presenti, consentirebbe di attivare il suo pieno potenziale e di renderlo meno soggetto a dinamiche esogene», scrive Ambrosetti. E dimostra nel dettaglio che le regioni del Centro Sud potrebbero generare, sul totale della nazione, il 60% della potenza solare addizionale «attraverso installazioni su tetti e impianti a terra e il 95% dell'opportunità di sviluppo per l'eolico utilizzando per un terzo attività di revamping e repowering degli impianti già esistenti».

C'è poi il discorso dell'energia ricavabile dal ciclo dei rifiuti. «Azzerando il conferimento in discarica e abilitando una produzione elettrica maggiore di 7 TWh, in Italia si potrebbero valorizzare circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti. Il 63% di questa possibilità è concentrato al Centro Sud. Inoltre, il biometano potrebbe attivare circa 6,3 miliardi di metri cubi (pari all'8% del consumo nazionale di gas) di cui il 37% nel Centro Sud, soprattutto grazie alla vocazione agricola di tali regioni». E come ci si potrebbe riuscire? La risposta del report è esplicita: «Al fine di concretizzare tali potenzialità, risultano necessari investimenti mirati per realizzare impianti e strutture che possano realisticamente permettere alle regioni in questione di sfruttare a pieno tutte le risorse a disposizione». Insomma, ci sono ampi margini di miglioramento nella produzione di energia green ma, spiega Patuano, Presidente di A2A, per colmarli serve anche «un cambio di paradigma in cui diventa fondamentale la collaborazione e il dialogo aperto e trasparente tra istituzioni, cittadini e imprese». Finora è mancato, inutile nasconderlo, nonostante l'emergenza energetica imponesse di fare squadra soprattutto là dove le fonti rinnovabili sono maggiormente presenti, cioè nel Centro Sud. Non è un caso, del resto, che l'Italia sia oggi quintultima in Europa per autonomia energetica (22,5% contro il 39,5% di media UE al 2019) ma sia seconda per disponibilità di risorse rinnovabili sul proprio territorio. Un paradosso che danneggia tutti: le imprese, i cittadini, lo Stato.