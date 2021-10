La morte di Enrico Mattei, 59 anni di misteri e i sospetti sulla mafia

Sono passati 59 anni dalla morte di Enrico Mattei, il primo presidente dell’Eni, che fondò nel 1953 su incarico del governo. Una morte, rimasta misteriosa dopo tanti anni, avvenuta per l’esplosione sui cieli di Bescapè in provincia di Pavia dell’aereo privato dove il manager viaggiava. Ex partigiano, cattolico vicino alla Dc, commissario liquidatore dell’Agip, Mattei promosse con l’Eni un’attività autonoma di perforazione nella Pianura...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati