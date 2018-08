Lo scrittore Nascimbeni denuncia su Fb: «Aggredito con un coltello, mi hanno urlato "comunista di m..."»

Aggredito davanti casa da due uomini con un coltello. A denunciare i fatti è il cantautore e scrittore Enrico Nascimbeni, che ha scritto su Facebook i particolari dell'aggressione avvenuta ieri e già denunciata ai carabinieri. «Uno dei due fascisti che mi hanno aggredito sulla porta di casa - scrive Nascimbeni su Fb - mi ha tirato una coltellata al viso che per reazione istintiva ho parato con un braccio che ovviamente ha un taglio non grave. Non grave davvero. Se ne sono scappati via dicendomi 'sporco comunista di merdà. Mi sono chiuso in casa. Mi sono ripigliato un pò e ho chiamato i Carabinieri (e ne sono arrivati tanti) ed è arrivata una ambulanza. Una paramedica mi ha medicato e poi sono andato con i CC in caserma».





Enrico Nascimbeni, figlio del giornalista Giulio, ha già ricevuto numerosi attestati di solidarietà sui social, a cominciare dal gruppo "I sentinelli di Milano", che per primi hanno rilanciato la notizia.

Giovedì 2 Agosto 2018, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2018 16:25

