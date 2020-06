Enrico Nigiotti tra gli indagati per frode alle assicurazioni, lui smentisce: «Ho avuto un brutto incidente, ho rischiato la vita»

Enrico Nigiotti, il cantante livornese che ha partecipato a X Factor e al Festival di Sanremo risulta, secondo fonti investigative, tra gli indagati nell'inchiesta su presunte frodi alle assicurazioni condotte da carabinieri e procura di Livorno, denominata "Triade sicura". L'artista sarebbe coinvolto per un risarcimento di 12mila euro in seguito a un incidente stradale avvenuto nel febbraio del 2018, nel comune di Sanremo. Il cantante, in una nota, conferma di essere indagato, dichiarandosi però estraneo ad ogni fatto illecito.

«Riguardo l'operazione Triade Sicura - scrive Nigiotti - che oltre me vede indagate altre 71 persone con una serie di sinistri stradali, attualmente non sono a conoscenza degli atti di indagine avendo saputo solo il titolo di reato per il quale si sta procedendo. Io sono rimasto coinvolto un anno fa in un brutto incidente stradale nel quale ho rischiato la vita».



«Confido di poter chiarire il prima possibile la mia posizione - prosegue il cantautore- ma, al momento, devo ancora ricostruire i fatti e recuperare i documenti relativi al risarcimento del danno derivante da quel sinistro. Ho piena fiducia nella magistratura e valuterò con il mio avvocato le iniziative da intraprendere a tutela della mia persona». «Al momento - conclude - posso solo dichiarare la mia estraneità a qualsiasi fatto di natura illecita, avendo sempre agito nel pieno rispetto della legge».

