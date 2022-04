Epatite bambini, terzo caso nel Lazio. Speranza: «Massima attenzione»

Terzo caso di sospetta epatite acuta nel Lazio. Stavolta è stato colpito un bambino di età inferiore di un anno. Il piccolo è di Roma ed è in buone condizioni. «Nessun allarmismo, ma attenzione alta e situazione costantemente monitorata», dichiara l'assessore alla Salute del Lazio Alessio Amato. In corso una partnership tra IRCCS ospedale pediatrico Bambino Gesù e IRCCS Lazzaro Spallanzani per approfondire e studiare il fenomeno.

Sui casi di epatite acuta di origine ignota nei bambini c'è la «massima attenzione delle Istituzioni italiane ed europee. Ci atteniamo alle evidenze scientifiche». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine della conferenza Anaao giovani a Roma, rispondendo alle domande dei giornalisti. «Oggi dovrebbe uscire l'aggiornamento degli Ecdc, come annunciato dalla commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides».