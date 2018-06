Strage studentesse Erasmus, il papà di Elena: «Processo riaperto, da 815 giorni attendiamo la verità»

La battaglia dei familiari delle ragazze morte in Spagna ha dato un risultato. Sarà riaperto dalla magistratura spagnola il caso dei tredici studenti dell' Erasmus, sette dei quali italiani, morti nell'incidente del pullman su cui viaggiavano il 20 marzo 2016, in Catalogna.LEGGI ANCHE: Spagna, strage studentesse Erasmus, le famiglie: «Riaprite il processo, l'autista era malato di cuore» LEGGI ANCHE: Spagna, strage studentesse Erasmus, di nuovo assolto l'autista. Alfano: «Ho chiesto giustizia a Madrid» Lo rende noto su Facebook Gabriele Maestrini, padre di Elena, figlia unica, studentessa di Gavorrano (Grosseto) che perse la vita nell'incidente. Il Tribunale di Tarragona, in Spagna, ha accolto il ricorso dei genitori contro l'archiviazione. Il Tribunale di Amposta lo scorso settembre, aveva archiviato, per la seconda volta, le accuse contro l'autista che guidava il pullman perché, secondo il giudice, non esistevano sufficienti indizi per accusarlo sotto il profilo penale rinviando tutto ad un'eventuale causa civile.