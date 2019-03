Fagiolini surgelati venduti da Eurospin ritirati dal mercato: erba velenosa nella confezione

Ritirati due lotti di Fagiolini distribuiti anche da Eurospin https://t.co/AVJBKugHFM — informazione salute (@infoitsalute) 21 marzo 2019

Giovedì 21 Marzo 2019, 19:59 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA