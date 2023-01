Ereditiera Caproni truffata di 4 milioni di euro a Milano: ha consegnato oro, gioielli, contanti e monete preziose

Quattro milioni di euro. A tanto ammonterebbe, secondo una prima stima, la truffa messa a segno ai danni di un'anziana ereditiera di Milano. La donna, 88 anni, è discendente della famiglia Caproni, imprenditori aeronautici lombardi. Per truffarla i malviventi avrebbero telefonato a casa ieri pomeriggio affermando che il nipote aveva avuto un incidente, era stato arrestato e servivano 12.500 euro per liberarlo. Poi si sono presentati a casa facendosi consegnare dalla signora contanti e preziosi.

La truffa da 4 milioni

I truffatori, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, che indaga sul caso, ieri pomeriggio hanno telefonato alla donna, di 88 anni, che vive in uno stabile nei pressi di piazza del Duomo, affermando che il figlio aveva avuto un incidente automobilistico, che per motivi di colpa viabilistica era stato arrestato, e che servivano 12.500 euro per una liberazione su cauzione (fattispecie molto nota nell'immaginario collettivo per film e serie tv Usa ma che non è prevista nell'ordinamento giuridico italiano). Per avallare il raggiro i truffatori le avevano anche passato al telefono un secondo attore, che impersonava un maresciallo e naturalmente avallava la gravità e l'urgenza della situazione. Dopo aver messo l'anziana in grande allarme, i truffatori hanno preso accordi per un incontro direttamente a domicilio, per ritirare la somma.

L'indagine in corso

E così verso le 15 di ieri un giovane sui 25 anni, si è presentato a casa della donna è si è fatto consegnare soldi, ori e una preziosa collezione numismatica, il tutto per un valore ancora da quantificare ma che si ritiene possa aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro. Del caso al momento è stata informata la pm di turno Ilaria Perinu. Poi l'indagine dopo la formale denuncia della signora Caproni passerà al pool truffe guidato dall'aggiunto Eugenio Fusco. La vittima è parente di Giovanni Battista Caproni, grande imprenditore metalmeccanico italiano e pioniere del volo, che nel 1910 a Somma Lombardo (Varese) fondò la Officine Caproni, che negli anni '30 raggiunse i 50mila dipendenti e che attraversò due conflitti mondiali (nel 1946 il fondatore venne assolto dall'accusa di collaborazionismo per aver fornito aerei da guerra al fascismo e al nazismo) con sedi negli Stati Uniti, in Perù, Bulgaria e Belgio, con 170 tipi di aerei realizzati e oltre 70 record nel mondo dell'aviazione.

Achille Caproni di Taliedo, oggi 85enne, figlio del fondatore, a 73 anni era stato arrestato per bancarotta fraudolenta della sua holding, dopo essere fuggito per anni in Sudamerica ed essere stato bloccato in Germania. La contessa Maria Fede Caproni di Taliedo, figlia ed erede storica del blasone paterno, era scomparsa a Roma all'età di 84 anni nel 2017. Oggi il Museo del Volo di Volandia, che dedica alla Caproni un percorso a tema, si trova nelle stesse aree dove il 27 maggio 1910 volò il 'Caproni Ca1', capostipite dell'industria aeronautica italiana.