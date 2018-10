A 17 anni prova l'eroina gialla e crolla al suolo mentre cammina: paura in strada

Stava attraversando la strada, barcollante, a Treviso quando le gambe le hanno ceduto di colpo. Poi ha perso conoscenza e si è accasciata sull’asfalto, sopra le strisce pedonali, davanti agli occhi di passanti e genitori che, alle quattro del pomeriggio, stavano andando a prendere i propri figli a scuola.LEGGI ANCHE Eroina gialla, che cos'è e perché è pericolosa LEGGI ANCHE Alice, morta per overdose di eroina gialla: caccia al nigeriano che gliel'ha fornita È stata la presenza di tante persone a salvarle la vita: hanno chiamato il 118 e i soccorsi sono stati immediati. Lei, una ragazza di appena 17 anni residente in un comune dell’hinterland a sud del capoluogo, è viva per miracolo.