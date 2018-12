Venerdì 21 Dicembre 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 21-12-2018 10:15

La Polizia di Stato di Verona ha concluso una importante attività sul fenomeno delle "".e ed il, 22 le persone denunciate.Le indagini sono scaturite da due distinte segnalazioni circa i sospetti di alcuni candidati sulladegli. La sezione di Polizia giudiziaria della Procura e la Polizia Stradale, coordinati dal Pubblico Ministero Marco Zanatelli, hanno così unito gli sforzi investigativi che in oltre tre mesi di indagini hanno permesso di scoprire il ramificato giro di complicità.L'operazione “Tic Tac” prende il nome dal singolare modus operandi utilizzato daldurante gli esami attraverso glimentre si trovava vicino al candidato da "aiutare". Uno degli arrestati,, aveva rilasciato una lunga intervista al quotidiano locale per denunciare le presunte lungaggini della Motorizzazione Civile nel rilascio dei documenti e le difficoltà nella programmazione degli esami per la patente. In realtà non si trattava che dei tentativi del Direttore della Motorizzazione di controllare l'azione sospetta che si era creata all'interno del suo ufficio. Anche il Funzionario arrestato aveva fatto ricorso ai sindacati per essere riammesso nel ruolo di esaminatore dopo essere stato demansionato dal Direttore che anche in alcune intercettazioni veniva pesantemente apostrofato per l'azione anti corruzione che tentava di porre in essere.Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oltre 66.000 euro in contanti e documentazione che è al vaglio degli investigatori per il seguito delle indagini. "Quello che abbiamo documentato è un fenomeno straordinariamente diffuso e che deve preoccupare tutti perché quella che è stata messa a rischio è anche e soprattutto la sicurezza stradale. Gli aiuti negli esami riguardavano anche le prove pratiche di guida dove il numero dei promossi da parte del funzionario arrestato arrivava a 221 promossi su 226, ha commentato il Dirigente della Polizia Stradale di Verona, Girolamo Lacquaniti.