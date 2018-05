Esclusi dal concorso della polizia, il Consiglio di Stato li riammette

Lunedì 7 Maggio 2018, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati riammessi al prosieguo del concorso in Polizia, una cinquantina di allievi agenti che erano stati esclusi, dopo aver superato le prove scritte. I ricorrenti, assistiti dallo studio legale di Palermo Leone Fell, hanno incassato il parere positivo del Consiglio di Stato: i giudici hanno rilevato la necessità di affrontare nel merito le questioni poste e hanno accertato che al «danno grave ed irreparabile lamentato dagli appellanti può porsi rimedio disponendone l'ammissione con riserva alle ulteriori prove di concorso», se necessario anche mediante la predisposizione di sessioni straordinarie». Per questo il Consiglio di Stato ha ordinato al Tar di fissare al più presto l'udienza di merito e nel frattempo, in via cautelare, ha riammesso al concorso gli esclusi.La parte del bando sotto accusa, spiega lo studio legale Leone Fell & Associati, è stata la seguente: «Sarà convocato (alla prova di efficienza fisica), seguendo l'ordine della relativa graduatoria, un numero sufficiente di candidati tale da garantire la copertura dei posti messi a concorso», senza specificare quanti candidati sarebbero stati ammessi, salvo precisare che la prova scritta si intende superata se il candidato riporterà una votazione non inferiore a 6 decimi. In seguito alla correzione degli elaborati e alla pubblicazione della graduatoria, l'amministrazione ha stabilito e comunicato che sarebbero stati ammessi solo «i primi 3.443 candidati».