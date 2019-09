Genova, ritrovato escursionista scomparso sulle alture di Voltri: era disperso da 10 giorni

Le ricerche partite questa sera e sono coordinate dalla prefettura. Vi partecipano fra gli altri i vigili del fuoco e i volontari del soccorso alpino. Battuti con particolare attenzione i sentieri del percorso di Giovo Piatto che da Voltri arriva sino a Punta Martin, quello che avrebbe dovuto percorrere Ghigliotti. Già altre volte in passato l’uomo era scomparso per poi ricomparire in altri luoghi, anche lontani dalla zona da dove era scomparso.

Giovedì 26 Settembre 2019, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 17:08

