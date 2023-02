Due escursionisti morti sul Grignone: precipitati per oltre 100 metri, avevano 36 e 39 anni

Tragedia sul Grignone. Due escursionisti di 36 e 39 anni, originari della provincia di Bergamo, sono morti oggi dopo essere precipitati sulla Grigna Settentrionale, una delle principali vette della provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto nella zona del canalone ovest, lo stesso dove una settimana fa aveva perso la vita un altro escursionista, con ogni probabilità per la presenza di ghiaccio in quota.

I corpi dei due escursionisti sono stati ritrovati in fondo al burrone: sarebbero precipitati per oltre 100 metri. Anche oggi è stato dato l'allarme e sono stati mobilitati il Soccorso alpino, un elicottero e i carabinieri, ma per i due escursionisti non c'è stato nulla da fare. È stato così dato corso alle operazioni di recupero delle salme.