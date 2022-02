Esenzione dal vaccino, la guida: chi può averla, chi la rilascia e perché non è un Green pass

L’esenzione al vaccino anti Covid non è cosa per tutti. Su richiesta dell’assistito, possono rilasciarla in pochi: i medici vaccinatori dei Servizi sanitari regionali, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta (ma devono essere quelli dell’assistito), i medici dell’Usmaf (gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) o del Sasn (l’Assistenza sanitaria per il personale navigante).

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati