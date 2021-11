Calendario 2022 Esercito, le competenze dei militari al servizio dei cittadini

È dedicato a “Le competenze dell’Esercito per la sicurezza del cittadino” il Calendario 2022 della Forza Armata.

Quest'anno si è scelto di raccontare come la Forza Armata sia pronta a intervenire in caso di necessità al servizio del Paese, con le straordinarie capacità sviluppate durante le intense attività addestrative e gli impieghi operativi in ambito internazionale.

L'evento è tornato a essere aperto al pubblico e ha visto la presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, onorevole Giorgio Mulé, dei presidenti delle Commissioni Difesa di Senato e Camera, senatrice Roberta Pinotti e onorevole Gianluca Rizzo, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

L’opera editoriale è stata presentata dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, e dal direttore di Ansa, Luigi Contu, con la moderazione della giornalista del Tg2 Manuela Moreno.

Il generale Serino ha raccontato come la scelta del tema sia da ricondurre alle immagini dell’intervento dell’Esercito nelle prime settimane dell’emergenza pandemica. Ricordando i volti sereni dei militari intervenuti nel lodigiano a marzo del 2020, «ho ritenuto, che le ragioni della loro tranquilla consapevolezza andavano spiegate agli Italiani», ha detto.

«Da qui la scelta di un Calendario che racconti perché l'Esercito è in grado di svolgere un ruolo da protagonista nel difendere i nostri concittadini quale che sia la natura della minaccia. Un'attitudine ed una capacità a tutto tondo che ci portano ad affermare con altrettanta serenità e consapevolezza che la difesa degli italiani è la nostra missione», ha continuato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

Il CalendEsercito 2022, quindi, si propone l’obiettivo di spiegare che l'Esercito può essere impiegato nei ruoli più disparati perché possiede tre caratteristiche: la capacità operativa di combattimento, l'autonomia logistica e la distribuzione delle unità su tutto il territorio nazionale.

Il futuro vedrà una Forza Armata in grado di esprimere la propria capacità anche avvalendosi delle potenzialità offerte dalla cibernetica e dai sistemi satellitari nei campi delle comunicazioni e della sorveglianza, nonché delle capacità di difesa Chimica, Batteriologica e Radiologica, che ovviamente includono la Sanità Militare.

«È per questo che la condizione di vicinanza con i nostri concittadini che viviamo oggi va mantenuta, favorendo la conoscenza del mondo militare. Il Calendario che abbiamo presentato oggi ha anche questa funzione illustrativa e divulgativa e ci auguriamo che gli italiani lo sfoglino e lo apprezzino», ha concluso il generale Serino.

Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Giorgio Mulè, nel suo intervento, ha ricordato come «l'emergenza Covid che abbiamo vissuto e dalla quale stiamo uscendo grazie al lavoro eroico, straordinario con un approccio ordinario del generale Francesco Paolo Figliuolo e della sua squadra con le stellette ha cambiato il paradigma di guerra ridisegnandone regole di ingaggio e di impiego di personale», ha proseguito Mulè. «L’Esercito ancora una volta si è fatto trovare pronto dalla logistica alla campagna di vaccinazione dagli hub sparsi sul territorio nazionale resi funzionanti in tempi record, fino alla colonna dei camion di Bergamo. Grazie per quello che avete fatto e che fate per il Paese. Grazie per la dedizione con la quale assolvete il vostro compito: sappiate che è motivo di vanto e di orgoglio per le Istituzioni e per la Patria», ha concluso il sottosegretario.

Anche per il 2022, il calendario, realizzato grazie alla collaborazione con Leonardo, sponsor unico e partner istituzionale, contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite.

L'Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.