Maltempo, esonda il fiume Seveso a Milano: livello salito di 2,5 metri in 25 minuti

Il fiume Seveso è esondato, a Milano, a causa dei forti temporali che da questa sera si sono abbattuti sulla città. Secondo quanto riferisce il Comune, l'esondazione è avvenuta tra Milano e Paderno Dugnano, in via Valfurva, attorno alle 20.25.



Il canale scolmatore non ha potuto assorbire le grandi quantità di acqua perché le piogge sono state molto forti a valle. Il livello del fiume è salito di 2,5 metri in 25 minuti. Sul posto, sottolinea ancora il Comune di Milano, sono presenti le squadre della Polizia Locale, Protezione Civile e MM. La fase di piogge intense non dovrebbe durare ancora molto.



Resta attivo il Centro operativo comunale per «graduare l'attivazione del piano di emergenza e prosegue il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano».

Sabato 25 Agosto 2018, 21:20 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 21:25

