Esplosione su un'imbarcazione privata che si trovava al rimessaggio in via del Faro a. Sul posto due elicotteri, tre ambulanze e un'automedica del 118. Secondo quanto si è appreso, sono tre i pazienti soccorsi dal 118: due con ustioni su ad arti e addome, l'altro con ustioni più lievi e intossicazione da fumo. Sono stati portati all' ospedale Sant'Eugenio di Roma.