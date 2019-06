Domenica 9 Giugno 2019, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 21:21

Esplosione in una abitazione nel centro storico di Minturno, sita nel Vico Albino. Sembra dovuta a una bombola del gas. Ferito grave un uomo, che è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte e i volontari della protezione civile di Minturno.L’uomo, originario della Puglia, non sarebbe nuovo a gesti inconsulti, avendo tentato di togliersi la vita un paio di mesi fa e per questo una delle ipotesi potrebbe essere proprio un tentato suicidio. Danneggiati anche appartamenti circostanti