Sabato 10 Marzo 2018, 08:15 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 11:58

Un morto e un ferito grave. È il bilancio di una esplosione avvenuta in un appartamento nel comprensorio turistico Torre di Maremma, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita e la compagna di 24, di Roma, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio per le ustioni riportate.L'esplosione, probabilmente per una perdita di gas, è avvenuta all'una di questa notte al civico 39 del complesso C9. A dare l'allarme il vigilantes di turno dell'istituto di Vigilanza Privata Marcoccia, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo, i carabinieri e la polizia di Stato.I pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area. I medici del 118 intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, trovato nella pertinenza esterna del giardino della proprietà. L'equipe medica dell'elicottero Pegaso 33 del servizio nazionale di emergenza ha invece trasferito la 24enne a Roma. Sul posto anche il magistrato di turno.