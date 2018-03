Da una prima ricostruzione dei carabinieri sembra che la vittima, un ragazzo di 26 anni nato a Roma e di origini egiziane, si sia svegliato per il freddo e sceso al piano di sotto ha acceso una stufa innescando l'esplosione. Si ipotizza, infatti, che l'ambiente fosse saturo di gas per una perdita dalle bombole. Nella deflagrazione il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri finendo nel giardino di casa.



La fidanzata, che si trovava al piano di sopra, è rimasta ustionata nell'incendio e trasportata dal 118 con l'elisoccorso all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Ha riportato ustioni alle gambe e una intossicazione. I due giovani erano andati nella casa di villeggiatura di proprietà dei genitori di lei, nel comprensorio turistico Torre di Maremma, per trascorrere il weekend. Sono in corso verifiche dei pompieri per stabilire se altre abitazioni siano rimaste danneggiate

Un morto e un ferito grave. È il bilancio di una esplosione avvenuta in un appartamento nel comprensorio turistico Torre di Maremma, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita e la compagna di 24, di Roma, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio per le ustioni riportate.