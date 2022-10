Esplosione in appartamento, paura e cinque feriti: intervengono due elicotteri

Paura a Molini di Triora, in provincia di Imperia. Un'esplosione in appartamento ha allertato il piccolo comune di poco più di 600 abitanti. Nell'incidente domestico, dovuto a una fuga di gas, sono rimaste ferite cinque persone, ma nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.

Leggi anche > Lite al semaforo, con l'auto sperona il motociclista che muore sul colpo e fugge: i carabinieri lo arrestano a casa

L'esplosione

È di cinque feriti il bilancio di un'esplosione per una fuga di gas da una bombola malfunzionante avvenuta in un edificio in alta Valle Argentina, nell'entroterra di Taggia. Ancora in fase di accertamento le cause dell'accaduto. I feriti, che vivono tutti nella stessa abitazione hanno riportato ustioni. Quattro sono stati trasportati a Genova al centro grandi ustioni dell'ospedale Villa Scassi, uno è stato ricoverato all'ospedale di Sanremo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale sanitario del 118. Sono interevenuti due elicotteri per il trasporto dei feriti.