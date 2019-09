Esplosione alla fabbrica di cannabis light a Trezzano: due persone in codice rosso

Esplosione nel pomeriggio alla fabbrica di cannabis light a Trezzano (Milano): due persone sono ricoverate in ospedale in codice rosso e uno in codice giallo dopo l'esplosione della fabbrica di

Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. I due codici rossi si trovano uno all'ospedale Niguarda e uno all'ospedale San Gerardo. Lo precisa l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza - Areu.











In un paio d'ore i vigili del fuoco hanno spento le fiamme divampate, secondo i primi accertamenti, dopo l'esplosione di un serbatoio di gas. I carabinieri stanno lavorando per accertare le cause dell'accaduto.

Venerdì 20 Settembre 2019, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 18:37

