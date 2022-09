Catania, esplosione in fabbrica di fuochi d'artificio: muore a 62 anni il titolare Antonino Vaccalluzzo

Il titolare di una fabbrica di fuochi d'artificio è morto questa mattina in seguito a una esplosione avvenuta intorno alle 7.30 a Belpasso (Catania) nella fabbrica di fuochi d'artificio Vaccalluzzo. All'esplosione non è seguito un incendio. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per i necessari accertamenti e la messa in sicurezza.

Una violenta esplosione si è verificata intorno alle 7 e 30 di questa mattina presso lo l'azienda di organizzazione di eventi pirotecnici "Vaccalluzzo" di Belpasso. A perdere la vita è stato Antonino Vaccalluzzo, 62anni, uno dei proprietari della storica azienda etnea. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigli del fuoco, che insieme ai carabinieri hanno recintato l'intera zona. Per il servizio d'urgenza è stato inviato anche l'elisoccorso per il trasporto d'urgenza dei feriti, di cui al momento non si conosce il numero.

