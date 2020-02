Violenta esplosione questa sera - primo febbraio - in una casa di via Beolo ad Arre (Padova): l'allarme è scattato poco dopo le 19,30 lanciato da un vicino. L'esplosione è stata causata da una fuga di gas e ha manfdato in frantumi i vetri.



Un pensionato - un uomo di 78 anni che sarebbe lì residente - è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Padova con ustioni gravi. Sul posto i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 22:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA