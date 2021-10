Esplosione in hotel a 5 stelle in Alto Adige, 9 feriti (uno grave): l'incidente causato da una stufa

È di nove feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un'incendio a seguito di una esplosione avvenuta ieri sera in un hotel a 5 stelle ad Avelengo, l'hotel Mirabell, in Alto Adige. Con ustioni su tutto il corpo il custode dell'albergo, un ucraino di 49 anni, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano per poi essere trasferito al reparto grandi ustioni di Padova. Gli altri feriti - italiani, svizzeri, austriaci e albanesi - non sono gravi e sono stati portati in ospedale a Merano con sintomi di intossicazione da fumo.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, morto l'uomo investito dall'esplosione della palazzina... IL CASO Esplode tubo del gas a Salerno, ustionato operaio di Salerno Sistemi LE ELEZIONI Stromboli, forte esplosione sentita da abitanti e turisti, poi i...

Esplosione hotel Mirabell, la dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto mentre il custode - si apprende - stava ricaricando una stufa a bioetanolo nella suite. Dopo l'esplosione la stanza ha preso fuoco nel giro di pochissimi secondi. Sono intervenuti circa cento vigili del fuoco volontari della zona, la Croce bianca, le forze dell'ordine e gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan. Il rogo è stato spento tempestivamente.