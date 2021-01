Esplosione in una villa nel Padovano, poi l'incendio: morti due anziani

San Giorgio in Bosco (Padova) - Esplosione in una villa alle 7.40 di questa mattina nella frazione di Lobia, frazione di San Giorgio in Bosco, nel Padovano, morti du anziani di 88 e 85 anni, che si sarebbero trovati all'interno dell'abitazione. L'esplosione sarebbe stata provocata da una perdita di gas. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del Suem.

L'esplosione, poi l'incendio

Gli anziani coniugi sono morti nell'incendio, seguito all'esplosione, che si è sviluppato stamani all'interno del loro appartamento. Lo scoppio, secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco, potrebbe essere stato causato da una perdita di Gpl, che alimenta gli impianti del piccolo stabile dove i due vivevano.

L'allarme

L'allarme è stato lanciato intorno alle 7:45, nella frazione di Lobia. All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco l'abitazione era già completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri, intervenuti da Cittadella e Padova con due autopompe, un'autobotte, il carro Nbcr e 16 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Niente da fare per i due anziani, rinvenuti deceduti all'interno dei locali dagli operatori, entrati con gli autorespiratori. Sono ancora in corso gli accertamenti dei tecnici per determinare le cause precise dell'esplosione che ha innescato le fiamme.

Ultimo aggiornamento: 11:25

