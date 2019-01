Esplosione a Parigi, operata Angela: «Sta meglio». Su Fb scriveva : «Qua un sogno ma Roma manca»

«I medici mi dicono che sta meglio ma è ancora in sala operatoria», ha detto all'Ansa il padre Vincenzo Grignano.

«Siamo alla resa dei conti 2018. Oggi 31 dicembre sto scrivendo le ultime righe di questo libro da 365 pagine. Sei stato molto complicato da scrivere. Ci sono capitoli bellissimi in cui racconto cose meravigliose e traguardi stupendi. Sei stato l'anno della mia laurea, tanto attesa, sudata e desiderata. L'anno del mio primo villaggio, un sogno che si è realizzato dove ho conosciuto persone fantastiche ed ho scoperto quanto ci si possa spingere oltre ogni limite. Una conferma che sono nata per fare questo lavoro!».

Un post pieno di speranza e bei ricordi di un 2018 in cui aveva lasciato Roma dopo averci vissuto tre anni: «Sei stato l'anno del mio "arrivederci Roma", casa per tre anni, ricca di ricordi, di amore, amici e risate. Città che mi ha vista crescere e diventare veramente indipendente più di quanto non lo sia mai stata, che ho dovuto salutare e che mi manca così tanto - scriveva Angela - Sei stato l'anno della decisioni pesanti, di alcune veramente sbagliate che però mi hanno fatta capire cosa devo cambiare di me, cosa invece devo elogiare, che cosa e soprattutto chi voglio nella mia vita».



«Ed infine, mi hai vista arrivare a Parigi, un'avventura sulla quale mi sono buttata a capofitto senza pensare, mia dimora ormai da un mese e mezzo nella quale ripongo grande fiducia e speranza. Alla quale sto donando tutta me stessa per mettermi in gioco e vedere cosa è disposta regalarmi dopo tanti sacrifici. Insomma 2018, per tutta la tua durata non ho smesso di sognare. Ho versato tante, tantissime lacrime, di gioia e di malinconia, ho preso troppi schiaffi ma ho ricevuto anche tanto affetto e carezze - concludeva Angela - Alla fine dei conti quindi inizio il 2019 come sto finendo te, caro 2018: sognando. IO SONO PRONTA... INIZIAMO!».

«Forza, Angela. Siamo tutti con te». E ancora: «Ti ho conosciuto per poco quest'estate ma nel tuo viso c'era sempre un sorriso da donare agli altri, sei una ragazza stupenda e con tanta voglia di fare, mi raccomando gioia riprenditi in fretta, Forza Bellezza!». «Per i pochi mesi che abbiamo trascorso assieme come compagni e colleghi tutti ci siamo resi conto quanto sei inarrestabile e instancabile in quello che fai, stupendo sempre tutti quanti. Forza mia cara Angela». Sono soltanto alcuni dei messaggi lasciati nelle ultime ore sulla bacheca Facebook di Angela. «Forza, Angela non mollare. Siamo con te», scrive un altro. Mentre alcuni giovani ricordano gli ultimi incontri della scorsa estate. «Dai amica mia, tu sei forte rialzati! Chi ti ama sta pregando x te, dio è con te», scrive una ragazza.

