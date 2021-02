Suv con esplosivo al confine Italia-Svizzera, evacuati edifici nel raggio di 500 metri. Chiuso valico di Stabio

Allarme al confine Italia-Svizzera per dell'esplosivo trovato in un Suv nei pressi del valico di Gaggiolo (Varese). Edifici e strutture commerciali della zona sono state evacuate per precauzione, nel raggio di 500 metri. Sul posto sono intervenuti gli Artificieri e sono al lavoro le forze di Polizia italiane. Anche AlertSwiss ha diramato un avviso: «a seguito di un'operazione di polizia, il valico doganale di Stabio (sia commerciale sia turistico) è chiuso in entrambe le direzioni. La zona interessata si estende per un raggio di circa 500 metri a partire dal valico».

Il suv era in viaggio verso la Svizzera quando è stato fermato a Giaggiolo (Varese) per un controllo, e nella sua auto è stato rinvenuto dell'esplosivo. Alla guida un cittadino italiano su cui sono in corso indagini. Il materiale presente sulla sua macchina è ora al vaglio degli Artificieri arrivati sul posto da Malpensa. Le indagini sono condotte dalla Guardia di Finanza.

Ultimo aggiornamento: 18:57

