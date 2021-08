Nove persone in difficoltà nel mare di Sperlonga, decisivi i soccorsi della Guardia costiera

Erano in difficoltà nei pressi della “Grotta di Tiberio”, a Sperlonga, e per fortuna è stato dato l’allarme da un bagnante. Di lì a poco l’intervento della Guardia costiera che ha soccorso - in due diversi momenti - nove persone.

È intervenuto il personale della guardia costiera di Gaeta in servizio presso la postazione estiva di Sperlonga. In un primo momento, il personale militare ha soccorso sei soggetti in difficoltà, di cui tre assistenti bagnanti. L’attività dei bagnini si è complicata in considerazione della forte risacca, pertanto, si è reso necessario l’intervento della Guardia Costiera. Poco dopo il gommone è dovuto partire nuovamente al fine di assistere ulteriori tre bagnanti che si trovavano nelle stesse difficoltà.