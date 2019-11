Lite col fidanzato a Este, distrugge l'auto ma è di un altro: le costa 4.500 euro

In preda alla furia cieca, dopo avere litigato con il suo compagno, ha staccato il tergicristallo della macchina: ma ha danneggiato l’auto di un altro uomo. L’errore può fare sorridere, ma a lei, 45 anni residente a Este, è costata l’iscrizione nel registro degli indagati. E adesso, per risarcire l’automobilista sbagliato e non quel “cattivone” del suo fidanzato, dovrà sborsare la bellezza di 4.500 euro così come prevede il decreto penale di condanna. Certo, affiancata da un buon avvocato, potrà opporsi, ma alla scena isterica dello sfondamento del tergicristallo, quello sbagliato, hanno assistito più testimoni.

