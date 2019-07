Superenalotto: niente 6, jackpot a 181 milioni

sestina vincente del Superenalotto: 13 18 37 48 63 67. Numero Jolly 65,

Numero Superstar 23. Nessun 6 né 5+, il jackpot migliora ancora il proprio record arrivando alla strabiliante cifra di 181 milioni di euro, il più alto di sempre.









LOTTO, LE RUOTE

BARI 8 19 54 46 31

CAGLIARI 55 79 56 31 14

FIRENZE 57 29 2 62 60

GENOVA 58 32 77 31 5

MILANO 24 32 2 51 71

NAPOLI 38 37 19 73 31

PALERMO 76 84 88 5 70

ROMA 61 55 68 12 3

TORINO 36 11 39 40 9

VENEZIA 59 65 22 10 69

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

13 18 37 48 63 67

Numero Jolly 65

Numero Superstar 23

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

8 11 19 24 29 32 36 37 38 54 55 56 57 58 59 61 65 76 79 84

Numero Oro 8

Doppio Oro 8 19



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 11 totalizzano Euro: 22.776,66

Punti 4: 890 totalizzano Euro: 285,69

Punti 3: 30.944 totalizzano Euro: 24,79

Punti 2: 451.561 totalizzano Euro: 5,28



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 28.569,00

Punti 3SS: 176 totalizzano Euro: 2.479,00

Punti 2SS: 3.020 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 18.911 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 43.313 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 17.684 totalizzano Euro: 442.100,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 181.000.000,00

Martedì 2 Luglio 2019, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA