Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 24 dicembre 2018: tutti i numeri vincenti

Lunedì 24 Dicembre 2018, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2018 20:10

Lotto e Superenalotto, le estrazioni di oggi in via eccezionale si tengono di lunedì: Natale cade infatti domani (martedì) e ovviamente le estrazioni sono state anticipate a oggi alle 18.30. La sestina vincente del Superenalotto è 12 19 36 42 77 87 Numero Jolly 47, Numero Superstar 86. Oltre ai numeri vincenti del Lotto e alla sestina vincente del Superenalotto (che mette in palio un super-jackpot da 81,4 milioni di euro), potete trovare anche i numeri vincenti del concorso 10eLotto.BARI 15 10 75 86 49CAGLIARI 17 29 72 19 58FIRENZE 18 88 20 1 6GENOVA 10 5 42 65 20MILANO 19 78 7 87 80NAPOLI 1 81 77 59 16PALERMO 80 1 53 32 77ROMA 29 54 20 73 67TORINO 6 44 5 88 89VENEZIA 72 87 52 6 12NAZIONALE 57 43 73 36 90La combinazione vincente del Superenalotto (jackpot 81,4 milioni di euro) è la seguente: