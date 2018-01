Estrazioni di Lotto e 10eLotto, 8 gennaio 2018: i numeri vincenti. Superenalotto, nessun 6: jackpot sale a 82,6 milioni

Lunedì 8 Gennaio 2018, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun '6' né '5+' al concorso di oggi del. Realizzati quattordici '5' che vincono 14.511 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso sale a 82,6 milioni di euro. L'estrazione dellaha fatto rinviare le estrazioni del: il concorso numero 3 ha visto oggi l'estrazione dei numeri vincenti, così come per ilBari 55 80 87 38 47Cagliari 90 39 51 74 33Firenze 65 33 89 72 1Genova 44 19 30 62 15Milano 4 39 89 28 59Napoli 55 83 63 82 84Palermo 37 9 58 72 29Roma 54 88 19 52 87Torino 75 27 85 63 77Venezia 74 27 10 65 68Nazionale 49 51 26 88 82COMBINAZIONE VINCENTE 15 18 24 33 48 64 NUMERO JOLLY 58 SUPERSTAR 314 9 19 27 33 37 39 44 51 54 55 65 74 75 80 83 87 88 89 90Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.3 di oggi:SUPERENALOTTOPunti 6: NESSUNOPunti 5+: NESSUNOPunti 5: 14 totalizzano Euro: 14.511,93Punti 4: 651 totalizzano Euro: 316,47Punti 3: 24.789 totalizzano Euro: 25,09Punti 2: 374.141 totalizzano Euro: 5,17SUPERSTARPunti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: 1 totalizzano Euro: 31.647,00Punti 3SS: 101 totalizzano Euro: 2.509,00Punti 2SS: 1.551 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 10.601 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 23.967 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 14.893 totalizzano Euro: 372.325,00Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 82.600.000,00