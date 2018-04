Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 14 aprile. Nessun 6 e 5+1. Il jackpot sale a 130milioni

Lotto, estrazioni di giovedì 12 aprile 2018: i numeri vincenti e le quote. Superenalotto, nessun 6 né 5+​

Nessun 6 né 5+ al concorso odierno del Superenalotto. Questa la combinazione vincente: 1, 10, 31, 44, 58, 80. Numero Jolly: 70. Numero Super Star: 42. Jackpot per il prossimo concorso 130.200.000,00 euro.



SUPERENALOTTO Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 20 totalizzano Euro: 12.848,86

Punti 4: 939 totalizzano Euro: 278,16

Punti 3: 34.999 totalizzano Euro: 22,49

Punti 2: 515.659 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 27.816,00

Punti 3SS: 150 totalizzano Euro: 2.249,00

Punti 2SS: 2.298 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.196 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 28.489 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 18.297 totalizzano Euro: 457.425,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 130.200.000,00

Sabato 14 Aprile 2018, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2018 21:14

