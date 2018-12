Etna, eruzione alla vigilia di Natale: 130 scosse in quattro ore, esplosioni e boati

Sull'Etna i sensori dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno registrato dopo le 9 uno sciame sismico di 130 scosse, la più forte delle quali ha superato magnitudo 4. L'attività del vulcano è costantemente monitorata dagli esperti dell'Ingv.

Lunedì 24 Dicembre 2018, 12:32 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2018 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal vulcano si alza una nube di cenere... L'eruzione del vulcano sta provocando uno sciame sismico in Sicilia, nella provincia di Catania: diverse scosse di magnitudo intorno a 3.9 sono state avvertite dalla popolazione.L'aeroporto di Catania è regolarmente operativo. È in programma una riunione dell'unità di crisi dello scalo aereo.